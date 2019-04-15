Японские военные ищут обломки упавшего в Тихий океан истребителя F-35

Как пишет французская газета Le Figaro, крушение боевого самолета – редкий шанс для потенциальных противников США получить информацию о новейшей военной технике. В Минобороны Японии отмечают, что пока в районе падения не зафиксировано подозрительной активности, однако издание считает, что на глубине 1,5 тысячи метров может идти гонка, в которой участвуют западные и японские ВМС с одной стороны и Россия и Китай с другой. Подчеркивается, что Москва обладает глубоководными подлодками для поисков F-35.