Россияне смогут получать паллиативную помощь вне зависимости от прописки

Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Граждане смогут проходить профилактические медосмотру и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, а также в субботу, — сказал глава кабмина. Кроме того, по его словам, определены четкие сроки установки диагноза по онкологии – не более 14 дней. Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что поправки впервые позволят оказывать паллиативную помощь на дому.