Совет ЕС утвердил проект поправок к газовой директиве

Документ в том числе касается судьбы «Северного потока-2».

Поправки к газовой директиве наконец преодолели последний этап согласования: впереди только публикация в официальном журнале Евросоюза. Через 20 дней после нее документ вступит в силу. У стран ЕС будет девять месяцев, чтобы принять поправки на национальном уровне.

Одно из главных изменений заключается в том, что теперь законодательство Евросоюза будет распространяться на трубопроводы, проходящие по территориям стран-членов объединения. В числе прочего обновленная директива повлияет и на проект строительства газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию и будет введен в эксплуатацию до конца этого года. Как отмечает РБК, целью поправок провозглашается повышение конкуренцию на газовом рынке Евросоюза и снижение цен для потребителей.

Глава российского Минэнерго Александр Новак ранее заявлял, что поправки к газовой директиве не угрожают «Северному потоку-2».