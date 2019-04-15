Останкинский суд Москвы отклонил иск Владимира Жириновского к британскому журналисту Чарльзу Кловеру

Он в свое время работал в Москве, сейчас возглавляет китайское бюро газеты Файнэншнл Таймс. Подробнее о судебном решении рассказал адвокат Ильнур Шарапов

Книга «Черный ветер, белый снег» вышла в России в прошлом году. Жириновский просил признать сведения, изложенные в ней, не соответствующими действительности, опровергнуть их в любом из СМИ, а также выплатить в качестве компенсации один миллион рублей. В современной России узнать, был ли человек сотрудником КГБ невозможно, — утверждает сотрудник Мемориала Никита Петров И все же Петров надеется, что рано или поздно все выяснится и история все расставит на свои места.