В США начался премьерный показ заключительного сезона одного из самых популярных сериалов «Игра престолов»

Ожидания аудитории высоки как никогда. Финал предыдущего сезона в 2017 году посмотрели рекордные 16 с половиной миллионов зрителей.

В России сериалы, подобные Игре престолов будут снимать, когда появятся платформы для их показа и люди, готовые финансировать съемки. – сказал Эху продюсер Александр Роднянский.

Отметим, что «Игра престолов» самый дорогостоящий проект в истории американского телевидения.