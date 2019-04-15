Кандидаты в президенты Украины продолжают обмениваться взаимными заочными нападками

Их личная встреча в ходе дебатов по-прежнему остается под вопросом.

Владимир Зеленский ждет своего оппонента 19 апреля в 19 часов на стадионе «Олимпийский». Он не собирался участвовать в агитационных мероприятиях своего противника, которые проходили накануне, заявили в штабе кандидата от партии «Слуга народа». Сам Зеленский разместил в Фейсбуке видеообращение, в котором обвинил действующего президента в том, что тот за пять лет ничего не сделал. Основатель студии «Квартал-95» призвал Петра Порошенко не бегать за ним по телеканалам, а заняться выполнением своих прямых обязанностей, например «посадить убийц Екатерины Гандзюк», а также вспомнить об арестованных в Керченском проливе украинских моряках. «Шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это грустно», — заключил Зеленский.

Порошенко в свою очередь сравнил соперника с «уравнением со всеми неизвестными» из-за особенностей его предвыборной кампании. Он признал, что даже ему сложно понять, что тот обещает своим избирателям. Украинцам, по словам главы государства, предлагают «выбрать кота в мешке», «проголосовать вслепую». Украинский лидер также сообщил, что пересмотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли, и «ужаснулся» из-за антизападной риторики, которая пронизывает ленту. Сегодня Порошенко вновь будет ожидать Зеленского в прямом эфире на одном из российских телеканалов.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. В первом туре с большим отрывом лидировал Зеленский.