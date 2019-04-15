В России появится собственный механизм выплаты компенсаций за нарушения условий содержания заключенных

Зам.главы Минюста Михаил Гальперин сообщил, что правительство завершает работу над законопроектом, который предусматривает внесение новых норм в кодекс административного судопроизводства. Он подчеркнул, что истец сможет рассчитывать на компенсацию в российском суде, не обращаясь в европейский суд по правам человека.

Жалобы на нарушения условий содержания под стражей составляют в Страсбурге самую большую категорию жалоб от россиян.