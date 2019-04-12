Останкинский суд Москвы отклонил иск Владимира Жириновского к журналисту Чарльзу Кловеру, который сейчас возглавляет китайское бюро газеты Файнэншнл Таймс — в свое время он работал в Москве.

В своей книге Кловер пишет, что лидер ЛДПР, возможно, был агентом КГБ.

Владимир Жириновский сказал Эху, что никогда не работал на спецслужбы.

«Мы будем обжаловать этот отказ по всем инстанциям. Кроме того, будем требовать отставки судьи Останкинского районного суда Светланы Борисовой, ибо она имела все основания удовлетворить иск», — заявил Жириновский.

«В этой книге Кловер дал полностью ложные сведения. Я никогда не был агентом КГБ. Он пишет, что я был выдворен из Турции в 1970 году по обвинению в шпионаже — никогда этого не было», — подчеркнул Жириновский.

Он добавил, что требовал назначить судебно-лингвистическую экспертизу высказываний Кловера, однако в ее проведении было отказано. Кроме того, по словам политика, в суд не были вызваны свидетели, которые, по словам автора, могли бы подтвердить причастность Жириновского к КГБ.

Отметим, что книга журналиста Кловера «Черный ветер – белый снег» вышла в России в прошлом году.