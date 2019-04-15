Первая серия финального сезона сериала «Игра престолов» была показана сегодня ночью

В США ее транслирует телеканал HBO, а в России – сервис «Амедиатека», который столкнулся с техническими сбоями.

Российские зрители «Игры престолов» в течение 40 минут не могли приступить к просмотру первой серии восьмого сезона. При том, что премьера должна была состояться в 4 часа ночи по московскому времени. Пользователи онлайн-сервиса «Амедиатека» все это время не могли загрузить эпизод и видели перед собой плашку «Скоро», даже несмотря на то, что серия уже вышла. Кроме того, сервис требовал от некоторых пользователей подписки даже после ее оплаты. В «Амедиатеке» объяснили случившееся высокой нагрузкой на серверы компании.

В заключительном сезоне «Игры престолов» выйдет шесть серий. Они, как и предыдущие эпизоды, были сняты по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», однако пока что писатель опубликовал лишь пять книг из семи. В результате зрители не знают, чем закончится популярный сериал. В начале же марта его создатели выложили трейлер восьмого сезона, после чего поклонники попытались выдвинуть несколько версий того, что будет происходить.

По подсчетам ряда изданий телеканал HBO потратил на восьмой сезон саги более 90 млн долларов. Последняя серия будет показана 20 мая.

Сериал «Игра престолов» выходит с 2011 года, за это время он неоднократно номинировался на различные премии, а четыре года назад поставил рекорд по числу наград «Эмми», завоевав 12 статуэток.