Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

На этом настаивала защита фигурантов, которая осталась недовольна тем, как была проведена первая экспертиза.

Вопрос о проведении новой экспертизы решился в Мещанском суде за полтора часа, причем большую часть времени заняло чтение судьей Ириной Аккуратовой фабулы обвинения. После этого она огласила само постановление о проведении комплексной финансово-экономической оценочной искусствоведческой экспертизы. Ею займутся специалисты экспертного центра при Минюсте, которым предстоит ответить на ряд вопросов об источниках финансирования «Седьмой студии», расходах организации и затратах на каждое мероприятие проекта «Платформа».

При этом судья отвергла большую часть специалистов по искусствоведению из списка, предложенного адвокатами. К экспертизе привлекут лишь двоих – театроведа Видмантаса Силюнаса и заместителя худрука МХТ имени Чехова Марину Андрейкину. Несмотря на это, сегодняшнее решение можно считать хорошим знаком для защиты, уверена адвокат директора РАМТ Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова.

Суд разрешил подсудимым присутствовать при проведении экспертизы. В слушаниях будет большой перерыв – следующее заседание суда назначено лишь на 17 июня.

Кирилла Серебренникова и его коллег по «Седьмой студии» обвиняют в хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Никто из фигурантов, за исключением экс-бухгалтера организации Нины Масляевой, своей вины не признает.