Останкинский суд Москвы отклонил иск Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times

Останкинский суд Москвы отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times. Иск касался книги журналиста, в которой говорится о возможной связи российского политика с КГБ.

1 миллион рублей компенсации морального вреда требовал взыскать Владимир Жириновский с Чарльза Кловера, ранее работавшего редактором Financial Times в Москве. Изначально иск был заявлен к издательскому дому «Фантом пресс» — именно он выпустил в России книгу, в содержании которой политик усмотрел ущерб своей репутации. Но в итоге ответчиком стал автор – Чарльз Кловер. Что именно Жириновский посчитал поводом для обращения в суд, «Эху» рассказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Ильнур Шарапов: «Кловер в своей книге «Черный ветер, белый снег» написал о том, что «ходили слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ, и его выдворяли в 1970 году из Турции за шпионаж».

Эту информацию Жириновский просил признать порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. Как отмечала на суде его адвокат, утверждения из книги Кловера – клевета и попытка обвинить, цитата, «одного из первых политиков страны» в уголовно наказуемом преступлении – в шпионаже. Представители журналиста возразили, что для СССР Жириновский являлся сотрудником разведслужбы, и ничего порочащего в этом нет. К тому же, подчеркнул юрист, все спорные фразы в книге изложены в форме оценочных суждений, а сам факт выдворения Жириновского из Турции подтверждают многочисленные источники. Отмечу, что в иске лидера ЛДПР содержалось требование опубликовать в любом СМИ сообщение о решении суда под заголовком «Опровержение», но такой материал не выйдет – Останкинский суд оставил без удовлетворения иск Жириновского и обязал возместить ответчику судебные издержки. Мотивировочная часть решения суда будет готова через 5 дней.

Книга «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи», посвященная истории русского евразийства, вышла в российском издательстве «Фантом пресс» в 2018 году.

Не исключено, что Владимир Жириновский действительно сотрудничал с КГБ, Однако это вряд ли можно доказать, — сказал «Эху» историк и писатель Николай Сванидзе.

В современной России действительно не представляется возможным узнать, сотрудничал ли человек с КГБ, — сказал «Эху» представитель Мемориала, историк Никита Петров. Рано или поздно все обязательно выяснится и история все расставит на свои места, — уверен эксперт.