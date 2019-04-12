Суд отклонил иск Жириновского к главе китайского бюро газеты «Financial Times» Кловеру

Останкинский суд Москвы отказал в исковых требованиях о защите чести и достоинства лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ильнур Шарапов.

Как уточнил адвокат, Жириновский требовал взыскать с журналиста 1 млн рублей, так как Кловер в своей книге «Черный ветер, белый снег» написал о том, что «ходили слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ, и его выдворяли в 1970 году из Турции за шпионаж».

Шарапов добавил, что мотивировку решения суда они пока не получили — она будет готова через 5 дней.