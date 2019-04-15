В Чемпионате России по футболу питерский Зенит сохранил преимущество в шесть очков над ближайшим преследователем

А вот почти все конкуренты лидера очки в минувшем туре потеряли.

Зенит принимал дома давно бедствующий Анжи. И добившись крупной победы со счетом 5-0, набрал 48 очков.

А вот большинство преследователей питерцев очки в отчетном туре потеряли. Больше всех удивил ЦСКА, проигравший в родных стенах Оренбургу. Краснодар сумел добиться лишь ничьей в гостевом матче с Динамо. А столичный Спартак проиграл в Ростове местной команде.

И лишь столичный Локомотив увез три очка из Грозного, победив Ахмат.

Таким образом, за 7 туров до финиша Чемпионата, Зенит опережает Локомотив и Краснодар на 6 очков, московских армейцев – на 8. Отставание же Спартака от лидера -12 баллов — выглядит и вовсе критическим.

К слову, в следующем туре в верхней части турнирной таблицы возможны новые перестроения. Сразу в двух матчах команды из лидирующей группы сыграют между собой. Краснодар будет принимать Зенит. А Локомотив – земляков-армейцев.

Матчи 24-го тура Российской Премьер Лиги пройдут в ближайшие выходные.