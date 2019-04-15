Стоимость создания спутниковой системы, которая должна стать аналогом международного проекта УанВеб, выросла с 300 миллиардов до 534 миллиардов рублей. Эти средства должны предоставить частные инвесторы, но желающих пока нет, — сообщает РБК.

Речь идет о проекте, который разрабатывает дочка Роскосмоса – Российские космические системы. Из-за чего подорожал проект, в Роскосмосе не уточнили.