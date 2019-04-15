Заключенные могут получить право на компенсации из-за плохих условий содержания без обращения в ЕСПЧ

Правительство завершает работу над соответствующим законопроектом.

Речь фактически идет о создании национального механизма компенсаций пострадавшим от нарушения условий содержания под стражей. Об этом в ходе выступления в МГИМО сообщил замглавы Минюста и уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин. По его словам, работа над законопроектом может быть завершена в ближайшие недели. В свою очередь, в интервью агентству «Интерфакс» Гальперин пояснил, что нормы могут коснуться всех заключенных – в том числе и тех, кто находится в отделах полиции и изоляторах временного содержания. Для этого, отметил замглавы Минюста, правительство хочет внести изменения в Кодекс административного судопроизводства. Он также подчеркнул, что категория жалоб в ЕСПЧ на нарушения условий содержания под стражей является самой распространенной среди россиян. При этом сколько может составить компенсация заключенным по новому законопроекту, Гальперин не уточнил.

В прошлом году стало известно о ряде резонансных случаев пыток в российских колониях. Одним из наиболее громких стал случай избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии №1. Под стражу были взяты 15 сотрудников ФСИН.