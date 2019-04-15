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12:30, 15 апреля 2019

Останкинский суд Москвы отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к британскому журналисту Чарльзу Кловеру

Останкинский суд Москвы отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к британскому журналисту Чарльзу Кловеру, который в своей книге упоминал о связях политика с КГБ. На суде адвокат Жириновского заявил, что эта информация не соответствует действительности, является порочащей. Истец требовал взыскать с журналиста один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. В свою очередь, представитель британского журналиста заметил, что все спорные факты в книге изложены в форме оценочных суждений.

Чарльз Кловер был шеф-редактором Файнэншнл Таймс в Москве, сейчас он возглавляет бюро газеты в Китае.



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