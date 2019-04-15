Матч реванш между Хабибибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором еще возможен

Российский боец смешанного стиля назвал условия его проведения.

На днях Макгрегор опубликовал в микроблоге запись, в которой раскритиковал борцовские способности Нурмагомедова. «Мы сильно переоценили его борьбу. Реванш все покажет», — написал ирландец.

На что Нурмагомедов ответил, что команда Конора может рассчитывать на переговоры о бое-реванше, лишь в том случае, если ирландец «хоть что-нибудь выиграет».

Макгрегор, напомним, в последний раз побеждал в октагоне в ноябре 2016 года, когда он оказался сильнее Эдди Альвареса. С того момента ирландец успел дебютировать в боксе, проиграв американцу Флойду Мэйуэзеру. В октябре Макгрегор вернулся в UFC и провел поединок против Нурмагомедова. Где Россиянин победил болевым приемом. То Поражение стало четвертым в карьере ирландца.

А вот 30-летний россиянин пока не знает поражений. На его счету серия из 27 побед.