В интернете появилась новая мошенническая схема

Она действует под видом «беспроигрышных лотерей».

Жалобы от интернет-пользователей начали массово поступать в этом месяце в Роскомнадзор и МВД. Как рассказал источник «Коммерсанта», неизвестные предлагают людям участие в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением. Однако «за перевод документов» требуется заплатить комиссию, а для этого надо ввести данные банковской карты. Деньги в итоге переводятся на сим-карту сотового оператора Tele2, после чего мошенник снимает их через личный кабинет. По данным газеты, оборот схемы мог составлять сотни миллионов рублей. В самом Tele2 утверждают, что подобных жалоб не получали. Однако в ChronoPay, чью платформу ранее использовал сотовый оператор, сообщили, что действительно заметили аномальный рост денежных переводов.

«Коммерсантъ» отмечает, что схема мошенничества с массовыми переводами на счета абонентов ненова. Для ограничения подозрительных трансакций сотовые операторы устанавливают лимиты по снятию наличных. При этом для самих компаний вся эта активность хоть и выглядит подозрительно, но не рассматривается как хищение, поскольку человек сам предоставляет деньги преступникам.

В Роскомнадзоре подтвердили факт получения жалоб. В МВД никак не прокомментировали информацию.