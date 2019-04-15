У ингушского правозащитника Магомеда Муцольгова и его брата Руслана проходит обыск

У ингушского правозащитника Магомеда Муцольгова и его брата Руслана, который участвовал в протестных митингах, проходит обыск. Об этом в эфире «Эха» рассказал руководитель общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев.

Нальгиев добавил, что Магомед Муцольгов – один из лидеров протестного движения в Ингушетии.

Напомним, участники протестных митингов выступают против соглашения о границе с Чечнёй. Кроме того, они требуют отставки главы республики Юнус-бека Евкурова.