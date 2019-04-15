Шведская актриса Биби Андерссон скончалась в возрасте 83 лет
Она снялась в одиннадцати фильмах Ингмара Бергмана. В 1958 году Андерссон получила приз каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме Бергмана «У истоков жизни».
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Она снялась в одиннадцати фильмах Ингмара Бергмана. В 1958 году Андерссон получила приз каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме Бергмана «У истоков жизни».
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…