Президент Эквадора: Джулиан Ассанж пытался использовать эквадорское посольство в Лондоне в качестве центра шпионажа

Джулиан Ассанж пытался использовать эквадорское посольство в Лондоне в качестве центра шпионажа. Он неоднократно нарушал условия своего пребывания, заявил газете «Гардиан» президент Эквадора Ленин Морено.

Ассанж находился в посольстве Эквадора с 2012 года. Он была арестован 11 апреля после того, как лишился права на убежище. Выдачи основателя WikiLeaks добиваются США, где ему грозит до 5 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.