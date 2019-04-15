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11:32, 15 апреля 2019

Президент Эквадора: Джулиан Ассанж пытался использовать эквадорское посольство в Лондоне в качестве центра шпионажа

Джулиан Ассанж пытался использовать эквадорское посольство в Лондоне в качестве центра шпионажа. Он неоднократно нарушал условия своего пребывания, заявил газете «Гардиан» президент Эквадора Ленин Морено.
Ассанж находился в посольстве Эквадора с 2012 года. Он была арестован 11 апреля после того, как лишился права на убежище. Выдачи основателя WikiLeaks добиваются США, где ему грозит до 5 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.



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