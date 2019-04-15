Международная платёжная система Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах в торговых точках
Аккаунт доступен в 20 магазинах в Москве и Подмосковье. В июле свой аналогичный проект запустит Сбербанк, сообщает РБК.
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Аккаунт доступен в 20 магазинах в Москве и Подмосковье. В июле свой аналогичный проект запустит Сбербанк, сообщает РБК.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…