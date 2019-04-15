Хоккеситы Тампы Бей Лайтинг проиграли третий матч Коламбусу и находятся в шаге от антирекорда всех времен

Никогда еще команда, выигравшая регулярный Чемпионат, не вылетала из Кубка Стэнли без единой победы.

Проиграв два домашних матча, Тампа перед третьим потеряла еще и своего лидера Никиту Кучерова, схлопотавшего одноматчевую дисквалификацию за чрезмерную грубость. В итоге обладатель «Президент Трофи» вновь уступил Коламбусу – на сей раз со счетом 1-3, и оказался в шаге от исторического достижения со знаком минус.

0-4 в первом раунде для победителя регулярки— такого в вековой истории НХЛ ещё не было. Ранее худший результат показал Ванкувер в 1993-м году. Но и Канекс, проиграв «Лос-Анджелесу» в первом же раунде, одну победу одержать все же сумел. Четвертая игра между Блю Джекитс и Тампой пройдет в Коламбусе утром в среду.

Неудачно выступает в нынешнем розыгрыше и Питтсбург. Команда Евгения Малкина в третий раз подряд уступила Нью-Йорк Айлендерс.