Американский ракетный эсминец «Росс» вошел в Черное море

Его сопровождают российские корабли.

По сообщению командования 6-го флота США, цель операции — обеспечение безопасности на море и повышение стабильности в регионе, а также готовности и военно-морского потенциала союзников по НАТО и партнеров. Отмечается, что «Росс» регулярно отправляется в регион для выполнения таких задач.

По данным российских военных, при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами. Кроме того, непосредственный контроль за его действиями осуществляет патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, сообщили в Минобороны.

«Росс» — относится к раннему типу эсминцев класса «Арли Берк». Он введен в строй в 1998 году. Его длина 154 метра, полное водоизмещение около 9 тысяч тонн. На борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Асрок» и «Стандарт-2», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Еще корабль несет разнообразное артиллерийское и зенитное вооружение.

«Росс» – уже четвертый американский военный корабль, посетивший Черное море с начала года. Он пробудет там до 28 апреля.