В Ингушетии у руководителя правозащитной организации «Машр» Магомеда Муцольгова проходит обыск

Он был одним из участников акции протеста против соглашения о границе с Чечней в конце марта.

В дом Магомеда Муцольгова, а также к офису организации «Марш» сегодня утром приехали силовики с обысками, об этом сам правозащитник сообщил в своем Facebook. «Похоже, пришла и моя очередь в очередной раз испытать евкуровский произвол», написал Муцольгов. После этого связь с ним пропала, а в сети появилось видео, на котором видно, что у офиса «Машра» стоит бронетехника. Обыски, задержания и аресты начались в Ингушетии после очередных массовых манифестаций жителей, протестующих против изменения границ региона. С тех пор, по данным издания «Кавказский узел», было задержано около 40 активистов. Не менее 15 человек арестовали на 10 суток, других – оштрафовали. Еще 9 человек подозреваются в применении насилия к представителям власти и призывам к массовым беспорядкам. Накануне суд в Ингушетии арестовал на 2 месяца троих лидеров протеста по делу о применении силы к правоохранителям.

В ходе акций протеста в Магасе в конце марта демонстранты требовали отмены соглашения о границе с Чечней и отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.