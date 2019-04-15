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10:04, 15 апреля 2019

Премьера первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» состоялась сегодня ночью

В России эксклюзивными правами обладает сервис Амедиатека, который в час выхода новой серии оказался не доступен. На жалобы пользователей обратил внимание TJournal. В результате Амедиатека заработала спустя 40 минут. Компания объяснила, что проблемы возникли из-за высокой нагрузки на сервер.

«Игра престолов» выходит с 2011 года. Он стал одним из самых дорогих в истории телевидения. Сериал получил множество наград, благодаря масштабным съёмкам и участию известных актёров.



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