Премьера первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» состоялась сегодня ночью

В России эксклюзивными правами обладает сервис Амедиатека, который в час выхода новой серии оказался не доступен. На жалобы пользователей обратил внимание TJournal. В результате Амедиатека заработала спустя 40 минут. Компания объяснила, что проблемы возникли из-за высокой нагрузки на сервер.

«Игра престолов» выходит с 2011 года. Он стал одним из самых дорогих в истории телевидения. Сериал получил множество наград, благодаря масштабным съёмкам и участию известных актёров.