Семья полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова оказалась самой богатой среди чиновников

Семья полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова оказалась самой богатой среди семей чиновников Кремля и правительства. Рейтинг был составлен на основе данных из деклараций о доходах за прошлый год.

Почти 660 миллионов рублей заработали за 2018 год бывший руководитель «Роскосмоса» и АвтоВАЗа, нынешний постоянный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и его супруга. Они возглавили рейтинг богатейших семей сотрудников администрации президента и правительства, составленный изданием Forbes. Причем на основном месте работы Комаров заработал лишь 22 миллиона, все остальное – доход от продажи акций «АвтоВАЗа», уточняется на его сайте. Вторая в списке – семья другого полпреда – в Дальневосточном федеральном круге Юрия Трутнева. Он также продал часть своих активов. Тройку замыкает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вместе со своей женой. Все три чиновника зарабатывают значительно больше чем, их супруги, в то время как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оказался четвертым в рейтинге благодаря доходам фигуристки Татьяны Навки – она за прошлый год заработала почти 220 миллионов рублей.

В рейтинг Forbes также вошли семьи вице-премьера Татьяны Голодец, министра культуры Владимира Мединского и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко