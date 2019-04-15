В Туве задержаны четверо из девяти заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания

При этом пострадал полицейский – его ударили ножом. Среди беглецов осуждённые и подследственные по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои, а также подсудимые по статьям об убийстве и краже. Теперь к ним добавятся обвинения в побеге и посягательстве на жизнь полицейского, рассказала официальный представитель регионального Управления СК Алла Нурсат.

Для оказания помощи в розыске беглецов в Туву прибыли сотрудники центрального аппарата МВД России.