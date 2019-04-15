Следственный комитет возобновил расследование в отношении бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда

Его обвиняют в растрате свыше 220 миллионов рублей.

Дело рассматривал Черемушкинский суд Москвы, но в конце 2017 года вернул его для доследования. Прокуратура пыталась обжаловать это решение, но безуспешно. В результате после года ожидания передала материалы СК, сообщил «Коммерсанту» адвокат Александр Аснис, представляющий интересы «Роснано». По его словам, получено официальное уведомление от следователя о возобновлении предварительного следствия. Защита называет его «вялотекущим». По данным источников издания, уже был допрошен один из фигурантов – бывший финдиректор «Роснано» Святослав Понуров, самого Меламеда пока не вызывали.

По версии следствия, Меламед в 2008 году организовал растрату средств госкорпорации под видом оказания консультационных услуг компании. Понуров и замгендиректора «Роснано» Андрей Малышев ему в этом помогли. Меламед и Понуров были арестованы. Находящийся за границей Малышев объявлен в международный розыск. Однако в мае 2017-го фигурантов освободили в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Свою вину они не признали.

Газета отмечает, что уже в статусе подследственного Меламед недавно приезжал в Басманный суд, чтобы выступить поручителем экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.