Правительство переводит на карты платёжной системы «Мир» социальные выплаты безработным и детские пособия

Правительство переводит на карты национальной платёжной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, которые подверглись воздействию радиации, сообщает РБК. Документ вступает в силу с 1 мая этого года. Как ожидается, эти изменения затронут более 8 миллионов человек.

Стоит напомнить, что на карты «Мир» переводятся зарплаты бюджетникам, стипендии студентам и пенсии.