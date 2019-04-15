Константин Косачёв: Россия не вернётся в ПАСЕ без внесения поправок в регламент

Россия не вернётся в ПАСЕ без внесения поправок в регламент, пока не будет устранена сама возможность односторонней дискриминации национальных парламентских делегаций по политическим мотивам, заявил сенатор Константин Косачёв. По его словам, пока все попытки на этот счёт блокировались агрессивно настроенным антироссийским меньшинством Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Напомним, российская делегации в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году после присоединения Крыма.