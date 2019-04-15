В двух десятках регионов сегодня отключили аналоговое телевещание

Среди них Москва и Московская область.

Жители 20 российских регионов, которые не успели купить специальную приставку или перенастроить телевизор, сегодня не увидят на своих экранах эфир телеканалов – вместо этого для них будет на повторе крутиться ролик с инструкцией, как перейти на цифровое вещание. В Москве, например, почти никто и не заметит отключения аналога – подавляющее большинство жителей столицы уже получают телевизионный сигнал через кабель, отмечает агентство РИА Новости. Тем, у кого телевизор не поддерживает цифровое вещание, придется купить приставку. При этом в Минкомсвязи утверждают, что проблем с доступностью недорогих устройств не будет. Ситуация, которая произошла после отключения аналога в пилотном регионе – Тверской области – повториться не должна. Тогда на рынке образовался дефицит приставок, а цены на них ощутимо подскочили, в отдельных случаях почти в 2 раза. ФАС возбудила в отношении ритейлеров дело, а позже торговые сети подписали меморандум, согласно которому минимальная стоимость приставки не должна превышать 1 тыс рублей.

Окончательный переход к цифровому формату вещания обязательных общедоступных и федеральных каналов завершится к середине года. Третий, последний, этап стартует 3 июня.