Финские националисты на считанные доли процента отстали от победителя парламентских выборов – социал-демократов

Партия «Истинные финны» получает 39 мест в законодательном органе.

Больше всего мест в новом парламенте у социал-демократов. Они сместили центристов, которые единственные потеряли места в эдускунте. Остальные партии либо сохранили число мест, либо добавили в весе. В парламенте теперь девять партий и два внепартийных депутата. Ни одна партия не смогла набрать двадцать процентов голосов. Такое случилось впервые в истории независимой Финляндии. Лидер правой партии «Истинные финны» Юсси Хала-ахо набрал больше всего голосов среди кандидатов в Хельсинки. Социал-демократам придется формировать коалиционное правительство прежде всего именно с этой партией. Также в этом созыве больше всего женщин, чем когда-либо. И ни один русскоязычный кандидат в парламент не прошел. Явка на этих выборах оказалась чуть больше чем раньше и составила семьдесят два процента. Половина финнов проголосовала досрочно.

Официальные итоги выборов объявят в среду.