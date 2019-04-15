СК возобновил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора Роснано Леонида Меламеда

Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора Роснано Леонида Меламеда, которому инкриминируется растрата более 220 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса. По его словам, защита получила официальное уведомление от следователя.

Кстати, уже в статусе подследственного Меламед недавно приезжал в Басманный суд, чтобы выступить поручителем бывшего министра Михаила Абызова.