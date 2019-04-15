Встреча президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться 26-27 апреля во Владивостоке, сообщает агентство РЕНХАП со ссылкой на информированные источники. Предполагается, что северокорейский руководитель заедет в Россию по пути в Пекин, где запланирована встреча на высшем уровне. По словам собеседников агентства, Ким Чен Ын хочет заручиться поддержкой Владимира Путина, чтобы оказать давление на Вашингтон.