Роскомнадзор разблокировал сайт ярославского издания «Яркуб» после удаления новости о подростке, который пытался совершить самоубийство. Об этом Медиазоне рассказала главный редактор Марина Седнева. В редакции считают, что истинная причина блокировки – отказ издания удалить новость о граффити, оскорбляющем президента Путина.

13 апреля о блокировке сайта из-за этой новости сообщила редакция другого ярославского издания «76.ру». После того, как новость была удалена, сайт разблокировали.