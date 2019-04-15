Президент Украины Петр Порошенко вновь призвал своего соперника на выборах Владимира Зеленского прийти на дебаты

Он пригласил его сегодня в эфир программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. Накануне Порошенко ждал второго кандидата на спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. Зеленский ранее отказался от воскресных дебатов. Президент Украины выразил сожаление.

Сам Владимир Зеленский, который по опросам является лидером предвыборной гонки, ранее предупреждал, что планирует провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля.