В ряде регионов операторы, занимающиеся утилизацией отходов, могут остановить работу из-за недоплат

Проблема возникла после того, как в начале этого года вступила в силу так называемая «мусорная реформа».

Региональные операторы, которые теперь отвечают за полный цикл утилизации отходов, оказались не готовы к сбоям в новой системе. Многие из них оказались на грани банкротства из-за низкой собираемости платежей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада Минприроды, подготовленный к совещанию у президента. В документе отмечается, что в среднем по стране удается собрать лишь половину платежей, а в отдельных регионах, например, в Адыгее и Кабардино-Балкарии – только 15%. Но это не единственная проблема, зачастую сбои случаются в самой организации процесса. В частности, в одном из регионов половине граждан дважды выставили платежки, где-то плату начислили уже умершим людям. Где-то управляющие компании собирают деньги, но операторам не перечисляют. А в отдельных регионах не учли целые микрорайоны – операторы обязаны вывозить оттуда мусор, но эта работа пока просто не оплачивается. Эксперты, опрошенные «Ведомостями» полагают, что в ситуацию должны вмешаться власти.

Отмечу, что после того, как начала действовать реформа, во многих регионах произошел «мусорный коллапс» – новые операторы не справлялись с объемом работ, не успевали вывозить отходы, из-за чего люди массово жаловались на появление стихийных свалок.