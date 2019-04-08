В России умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович

Ей было 76 лет. По одним данным, она скончалась в больнице в Сочи, по другим — в одной из московских клиник.

Мира Маркович активно участвовала в политической жизни Сербии, рассказала «Эху Москвы» руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Мира Маркович написала книгу, в которой вспоминала о тех годах, которые она провела со Слободаном Милошевичем.