Суд в Нальчике арестовал на два месяца лидеров протеста в Ингушетии

Старейшина Ахмед Барахоев и заместитель председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Муса Мальсагов проходят по делу о недавних столкновении с силовиками в Магасе. Руководитель ингушской правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов настаивает на незаконности задержания активистов.

В конце марта в Ингушетии прошел митинг против соглашения о границе с Чечней. Он был согласован. Акция переросла в столкновения между демонстрантами и силовиками.