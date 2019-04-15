Волгоградские таксисты сегодня планируют устроить акцию протеста и не выходить на работу

Причиной недовольства таксистов являются высокая комиссия сервиса заказов «Яндекс» и низкие тарифы на перевозки. Они жалуются на то, что зачастую работают в убыток. Из-за этого волгоградские водители намерены бойкотировать заказы как минимум до обеда. Цель – снизить комиссии и увеличить тариф на поездки. В свою очередь, местное интернет-издание «Блокнот Волгоград» пишет, что протест решили поддержать и в Межрегиональном профсоюзе водителей такси. Кроме того, организаторы бойкота говорят, что в нем примут участие более сотни человек, а также сообщают о всероссийском характере акции. Также один из водителей в интервью интернет-изданию «v1.ru» не исключил, что в дальнейшем могут состояться и уличные митинги.

В конце марта в Волгограде более 20 маршруток встали на обочине одной из улиц, протестуя против снятия с линий так называемых «заказных» микроавтобусов.