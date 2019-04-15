«Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций

Такой вывод можно сделать из новостей на официальных сайтах областных и городских администраций, которые размещены там уже за месяц до Дня победы.

Мемориальная акция, возникшая в свое время как неформальное движение памяти погибших, теперь, во многом, состоится по сценарию, разработанному во властных кабинетах. Уже проведены многочисленные совещания, опубликованы распоряжения, обозначены сроки, в которые должны быть поданы заявки от участников, перечислены официальные символы, лозунги и даже песни, которые могут звучать во время шествия. В ряде регионов прямо в администрациях централизованно принимают заказы на изготовление штендеров и транспарантов, с указанием конкретных размеров, с точностью до миллиметра – все должно быть сделано по единому образцу. В Тамбовской области отчитались о расширении географии предстоящего шествия. В некоторые бюджетные организации разосланы указания с маршрутами и сценариями, где расписан каждый час торжеств. Шествие должно стать именно торжеством – проговаривается все, вплоть до эмоций, с которыми нужно идти по улицам своего города. Так, в администрации Курской области особо рекомендуют: «Шествие – не траурная церемония, а праздничный парад победителей!». Кураторами акций выступают мэрии или их комитеты по культуре, спорту или социальной политике. О согласовании шествий, которое по закону требовалось раньше, когда «Бессмертный полк» только создавался снизу, теперь речи не идет – все уже, очевидно, разрешено администрации по умолчанию. Кстати, возглавить организованные таким образом шествия «Бессмертного полка, судя по официальным региональным ресурсам, могут руководители регионов. Например, в Башкирии колонну возглавят глава республики, мэр Уфы и военный комиссар.

В последние годы число участников «Бессмертного полка» раз за разом стремительно увеличивалось. Если в 2015-м в московском шествии приняли участие полмиллиона жителей столицы, то в прошлом году московский главк полиции рапортовал более чем о миллионе человек, присоединившихся к акции.