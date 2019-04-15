Финские националисты на считанные доли процента отстали от победителей на парламентских выборах

Социал-демократическая партия республики получает по итогам голосования 40 из 200 мест в законодательном органе. У правых – 39, на 1 кресло больше, чем в уходящем составе парламента. Лидер партии «Истинные финны» Юсси Халло-асо уже выразил готовность участвовать в новой коалиции:

«Мы готовы к правительству, но мы хотим продвигать программу нашей партии – «Истинные финны». Если это будет невозможно, что ж, мы будет работать в оппозиции».

В то же время глава победившей парии социал-демократов Антти Ринне, как передает агентство ТАСС, сказал, что пока что не готов сказать, с кем будет строить коалиционное правительство. Для него «важны ценности», и у него с Халла-ахо они разные, добавил политик. Финские социал-демкораты победили впервые за 20 лет.