Роскомнадзор разблокировал сайт ярославского информационного агентства «Яркуб»

Это агентству «Интерфакс» подтвердили в самом издании. Сайт был заблокирован после того, как опубликовал новость об оскорбительной надписи про президента. Официальным основанием для блокировки стала новость о попытке самоубийства несовершеннолетнего. Редакция удалила эту публикацию еще в четверг. В конце прошлой недели был сначала заблокирован, а позже разблокирован еще один сайт, где появилась новость об оскорбительной надписи – «76.ru». В обеих редакциях говорили, что Роскомнадзор требовал удалить эти публикации.