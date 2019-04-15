Совет ЕС планирует принять сегодня без обсуждения новую директиву о защите авторского права в интернете

Критики новых правил обвиняли авторов директивы в том, что их инициатива угрожает интернету и может способствовать введению цензуры. Документ обяжет онлайн-платформы заключать лицензионные соглашения с правообладателями. Как передает агентство «Интерфакс», закон об авторском праве все-таки не будет распространяться на мемы и GIF-изображения. Именно этот вопрос вызывал больше всего споров и критики.