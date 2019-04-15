Скапаротти: Коммуникация НАТО с Россией сейчас хуже, чем в годы «холодной войны»

Тогда, по словам командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти, соперники понимали сигналы друг друга. Сейчас, по словам генерала, такой уверенности нет. Как сказал Скапаротти в интервью агентству Associated Press, за все время на нынешнем посту он лишь дважды встречался с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым, хотя время от времени разговаривал с ним по телефону. Если противники знают возможности и намерения друг друга, вероятность того, что между ними случится конфликт, значительно ниже, пояснил генерал.