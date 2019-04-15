Встреча президента России и северокорейского лидера может состояться уже на следующей неделе

У Владимира Путина запланирована поездка на Дальний Восток. Ким Чен Ын примерно в это время будет находиться с визитом в Пекине, передает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, не исключено, что северокорейский лидер посетит Россию по пути на встречу с китайским руководством. Вероятным местом переговоров называют Владивосток. Сообщения о возможном визите Ким Чен Ына в Россию стали появляться после его второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.