Президент США Дональд Трамп собрал с начала года более 30 млн. долларов на свое переизбрание

К настоящему моменту в кассе его будущей кампании уже около 40 млн. У главы Белого дома, таким образом, больше средств, чем у лидеров среди демократов, пишет американское интернет-издание The Hill. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил пожертвований на более чем 18 млн. долларов, а сенатор от штата Калифорния Камала Харрис — около 12 млн. долларов. Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года, когда в штатах Айова и Нью-Гэмпшир пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы.