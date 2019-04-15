В Австралии перед судом сегодня предстанут более тридцати журналистов

Их обвиняют в нарушении приказа о неразглашении на процессе по делу кардинала Джорджа Пелла. Ряд зарубежных электронных изданий раскрыли после приговора имя и должность обвиняемого, что было запрещено австралийским медиа, передает агентство Reuters. Прокуратура считает, что работники СМИ таким образом проявили неуважение к суду. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы и серьезные штрафы. Кардинал Пелл был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Он получил шесть лет лишения свободы.