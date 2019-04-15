Вывоз мусора может быть приостановлен сразу в нескольких российских регионах

Компании, которые занимаются утилизацией отходов не получают вовремя оплату, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект доклада министра природы Дмитрия Кобылкина. Документ был подготовлен для совещания у президента Владимира Путина, которое прошло в четверг. В докладе отмечается, что в среднем по стране собирают чуть более половины платежей. Самая низкая собираемость зафиксирована в Дагестане, Самарской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Пермском крае, Новосибирской области. Представитель Минприроды подтвердил «Ведомостям», что проблема низкой собираемости есть. Однако комментировать выступление министра в ведомстве Кобылкина не стали.